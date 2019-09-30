В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ ПРОЙДЕТ СЕМИНАР ПО УСПЕШНОМУ УЧАСТИЮ В ЗАКУПКАХ 223-ФЗ ДЛЯ КОМПАНИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА



3 октября в Ростове-на-Дону состоится крупное мероприятие для представителей малого и среднего бизнеса – АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) совместно с партнерами, при поддержке Администрации Ростовской области проводит семинар на тему: «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ» в соответствии с Федеральным законом № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».



Мероприятие будет представлять собой открытую площадку для диалога предпринимателей и федеральных компаний: Корпорации МСП, крупнейших заказчиков, представленных в Ростовской области, представителей электронных торговых площадок.



Семинар будет полезен для руководителей и сотрудников предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, а также специалистов, отвечающих за проведение закупочных процедур, сотрудников отделов закупок и снабжения, отделов продаж, юристов и всех заинтересованных специалистов. Представители малого и среднего бизнеса смогут лично задать вопросы и получить ответы по особенностям работы в системе закупок по 223-ФЗ с учетом актуальных изменений законодательства и сложившейся практики. На семинаре также будут раскрыты возможности по использованию дополнительных финансовых инструментов (в т. ч. увеличению оборотных средств) от АО «МСП Банк».



В рамках семинара планируется



1. Подробно разобрать основные аспекты действующего законодательства в сфере закупок.

2. Получить ответы по сложным вопросам практики осуществления закупок, одинаково актуальным как для впервые участвующих компаний, так и для опытных поставщиков-субъектов МСП.

3. Обсудить вопросы участия предприятий малого и среднего бизнеса г. Ростов-на-Дону и Ростовской области в закупках крупнейших государственных корпораций.

4. Изучить особенности закупочных положений, порядка участия в торгах и заключения договоров.



В мероприятии примут участие:



- Представители Администрации Ростовской области.

- АО «Корпорация МСП».

- Крупнейшие заказчики региона.

- Общественные объединения предпринимателей, а также электронных торговых площадок.

- Представители других структур, работающих в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.



По итогам семинара каждый участник получит актуальные знания и представление об эффективных рабочих инструментах для победы в закупочных процедурах госкорпораций, познакомится с теми, кто неоднократно участвовал и побеждал в закупках. Презентационные и методические материалы будут доступны для дальнейшего использования всем слушателям.



