В новогодние праздники Ростов и Екатеринбург свяжет дополнительный авиарейс

Из Екатеринбурга в Ростов в период новогодних праздников можно будет улететь на дополнительном рейсе. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Северной столицы Кольцово 10 декабря.Перевозки запланированы со 2 по 16 января авиакомпанией «Азимут». Лайнер сообщением Екатеринбург - Ростов-на-Дону будет отправляться по субботам в 7:00 по местному времени и находиться в пути около трёх часов. Самолет вмещает 103 пассажира.Добавим, из Кольцово также запустили дополнительные авиарейсы до Сочи. Перелёты начнутся с 26 декабря. Вероятно, это связано с высоким спросом у желающих провести новогодние праздники на юге страны.