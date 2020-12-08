Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

В новогодние праздники Ростов и Екатеринбург свяжет дополнительный авиарейс

В новогодние праздники Ростов и Екатеринбург свяжет дополнительный авиарейс
Из Екатеринбурга в Ростов в период новогодних праздников можно будет улететь на дополнительном рейсе. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Северной столицы Кольцово 10 декабря.

Перевозки запланированы со 2 по 16 января авиакомпанией «Азимут». Лайнер сообщением Екатеринбург - Ростов-на-Дону будет отправляться по субботам в 7:00 по местному времени и находиться в пути около трёх часов. Самолет вмещает 103 пассажира.

Добавим, из Кольцово также запустили дополнительные авиарейсы до Сочи. Перелёты начнутся с 26 декабря. Вероятно, это связано с высоким спросом у желающих провести новогодние праздники на юге страны.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.