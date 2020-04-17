В Батайске сгорело частное домовладение

Пожар в частном доме произошел в Батайске. Возгорание случилось 20 апреля около 14:00 на улице Московская.По предварительной информации, пламя полыхало в частном доме на участке в 40 квадратных метров. В тушении пожара участвовали две единицы техники и 10 спасателей. Огонь ликвидировали примерно за 30 минут.- В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- Причина возгорания устанавливается.