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В Батайске сгорело частное домовладение

В Батайске сгорело частное домовладение
Пожар в частном доме произошел в Батайске. Возгорание случилось 20 апреля около 14:00 на улице Московская.

По предварительной информации, пламя полыхало в частном доме на участке в 40 квадратных метров. В тушении пожара участвовали две единицы техники и 10 спасателей. Огонь ликвидировали примерно за 30 минут.

- В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- Причина возгорания устанавливается.

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