В Азовском порту у пяти членов экипажа обнаружили 4 200 незадекларированных сигарет

Фото: Южное таможенное управление.

В Азовском порту на теплоходе обнаружили 4 200 незадекларированных сигарет. Информацию об этом сообщили в Южном таможенном управлении 25 января.Нелегальный груз нашли среди вещей у пяти членов экипажа. Нарушители сообщили, что сигареты они купили во время плавания в порту Бейрута для личного пользования.- Согласно действующему законодательству лицо, достигшее 18-летнего возраста, может ввезти для личного пользования на таможенную территорию ЕАЭС не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов, - напомнили в ведомстве.В результате возбуждено 10 дел об административных правонарушениях по статьям «Несоблюдение запретов на ввоз товаров» и «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию».