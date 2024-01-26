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В Азовском порту у пяти членов экипажа обнаружили 4 200 незадекларированных сигарет

В Азовском порту у пяти членов экипажа обнаружили 4 200 незадекларированных сигарет
В Азовском порту на теплоходе обнаружили 4 200 незадекларированных сигарет. Информацию об этом сообщили в Южном таможенном управлении 25 января.

Нелегальный груз нашли среди вещей у пяти членов экипажа. Нарушители сообщили, что сигареты они купили во время плавания в порту Бейрута для личного пользования.

- Согласно действующему законодательству лицо, достигшее 18-летнего возраста, может ввезти для личного пользования на таможенную территорию ЕАЭС не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов, - напомнили в ведомстве.

В результате возбуждено 10 дел об административных правонарушениях по статьям «Несоблюдение запретов на ввоз товаров» и «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию».
Фото: Южное таможенное управление.
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