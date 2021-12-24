Участника освобождения Ростова и боев на Миус-фронте поздравили с наступающим Новым годом

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Депутат Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь Октябрьского районного отделения «Единой России» Ашот Хбликян и представители движения «Волонтеры Победы» поздравили ветерана Великой Отечественной войны в рамках ежегодной акции «С Новым годом, ветеран!».Парламентарий и общественники побывали в гостях у освободителя донской столицы Дмитрия Фёдоровича Белова.Дмитрий Федорович освобождал Ростов в 1943 году, будучи сапером-минером 4-го Украинского фронта. В составе инженерных войск Дмитрий Федорович разминировал поля, по которым двигалась Красная армия на запад. Участник войны хорошо помнит сражения на Миус-фронте и тяжелые потери наших войск.Перед первой оккупацией Дмитрий Федорович, будучи восьмиклассником, строил оборонительные сооружения вокруг Ростова, участвовал в эвакуации сельхозтехники и скота в Ростовской области.96-летний ветеран рад гостям и всегда готов поделиться историей собственного боевого пути.Во время визита Ашот Хбликян поздравил Дмитрия Фёдоровича с наступающим Новым годом и поблагодарил за открытость к общению на тему войны.«Дмитрий Федорович - настоящий герой, очевидец и участник событий военного лихолетья. Из его уст, как и из уст других ветеранов, мы слышим правду о войне с фашизмом. После общения с фронтовиками становится одновременно и страшно, и обидно, что кто-то может в своих политических интересах принижать роль Красной армии в борьбе за мир без коричневой чумы», - поделился депутат.По его словам, акция «С Новым годом, ветеран!» выражает солидарную позицию благодарных потомков.«Эта акция - не только внимание к нашим освободителям, но и уважение нынешнего поколения к героической истории нашей страны».