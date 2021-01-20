В Ростове у городской электрички появится новая остановка

На маршруте городской электрички Ростова добавится новая остановка. С 25 января поезд будет курсировать через хутор Хапры Мясниковского района.Первая утренняя электричка отправится с Пригородного ж/д вокзала в 5:53. Поезд проследует через Ростов-Берег, Гниловскую, Первомайскую, Левенцовку и Сады. Далее состав зайдет на станцию Хапры, где простоит с 6:36 до 6:52. Затем электричка поедет через Ростов-Западный, остановку 1 337-й километр и Темерник, а к 7:18 прибудет на Главный ж/д вокзал.С 11 января по кольцевому маршруту курсируют два дополнительных поезда. Утренний отправляется с вокзала Ростов-Главный в 7:50 и возвращается туда же в 8:53. А вечерний стартует в 17:50 и прибывает в 18:54 на вокзал Ростов-Главный.