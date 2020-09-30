«Россети» на 100% подготовили инфраструктуру ЮФО к зимнему сезону

На финансирование ремонтной компании на юге России в 2020 году «Россети» направили 5,6 миллиардов рублей. Все основные мероприятия завершены на 100%. Об этом сообщили на совещании по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду в регионах ЮФО. На встрече, которая прошла в Сочи под руководством Министра энергетики РФ Александра Новака, приняли участие глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.Реализация инвестиционной программы продолжается - планируется ввести в работу 1 550 МВА трансформаторной мощности и 1 190 километров линий электропередачи. В приоритете проекты по возведению цифровой подстанции 110 кВ «Ангарская» в Краснодаре, а также реконструкция подстанции 220 кВ «Садовая» в Волгограде. Всего объем финансирования в ЮФО в 2020 году составил 18,61 миллиардов рублей.На совещании подсчитали, что по сравнению с 2017 годом, за девять месяцев 2020 года «Россети» снизили аварийность в сетях 110 кВ и выше в ЮФО на 21%. В частности, по ключевым номенклатурным позициям в сравнении с прошлым годом «Россетям» удалось не только сохранить, но и увеличить физические объемы ремонтных работ.В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, был сформирован аварийный запас оборудования и материалов, подготовлен парк резервных источников электроснабжения, проведено 147 пробных плавок гололеда. Активно развивается и сетевая инфраструктура для увеличения грузопотока к портам Азово-Черноморского бассейна.Также в текущем году «Россети» построили заходы линий электропередачи 220 кВ «Вышестеблиевская – Бужора» и 220 кВ «Бужора – НПС-8» на три тяговые подстанции РЖД на Кубани.Также в рамках встречи участники совещания посетили подстанцию «Россети Кубань» 110 кВ «Сочи», а также осмотрели спецтехнику, которая используется в энергоинфраструктурах.Напомним, что группа «Россети» в регионах Южного федерального округа представлена электросетевыми компаниями «Россети ФСК ЕЭС», «Россети Юг» и «Россети Кубань», а также компанией «Мобильные ГТЭС Россети ФСК ЕЭС».Производственный персонал представлен общей численностью в 21 300 человек. В распоряжении рабочих находятся 5 300 единиц спецтехники. В зоне обслуживания «Россетей» находятся 262 600 км ЛЭП 0,4-1150 кВ, 108 подстанций классом напряжения