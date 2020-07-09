Почему больше половины женщин в России хотят открыть свое дело?

Недавнее исследование компании Herbalife Nutrition, проведенное агентством OnePoll, выявило, что 54% россиянок хотят начать собственный бизнес.Компания Herbalife Nutrition – мировой эксперт в области сбалансированного питания и один из крупнейших игроков в секторе прямых продаж – при поддержке агентства OnePoll провела второе ежегодное исследование «Глобальное предпринимательство». Респондентами выступили 9000 женщин в 15 странах, включая 500 женщин в России. Опрос показал, что женское предпринимательство – растущий тренд. 54% его российских участниц заявили, что стремятся открыть собственный бизнес. В мире эта цифра еще выше – 72%.Среди трех главных мотивов стать предпринимателем россиянки отметили желание «заниматься любимым делом» (69%), «поддержать семью» (64%) и «быть боссом самой себе» (55%). Любопытно, что в мире на первое место опрошенные поставили стремление «быть боссом самой себе».Согласно данным опроса, респондентки не ожидают гладкого пути к успеху: каждая четвертая россиянка, имеющая свой бизнес или мечтающая о нем (26%), переживает, что может потерпеть неудачу в ближайшие пять лет.Три главные сложности, которые участницы опроса связывают с предпринимательством, относятся к финансовой сфере: финансирование бизнеса (53%); заработок достаточного количества денег, чтобы компенсировать расходы (49%); наличие достаточного бюджета для развития бизнеса (43%). Участницы глобального исследования также отметили эти факторы в качестве ключевых барьеров.«Отрадно видеть, что каждая вторая россиянка хочет иметь свое дело. При этом совершенно понятно опасение относительно возможных финансовых рисков. Но их можно минимизировать, если открыть собственное дело под крылом сильного бренда. Компания Herbalife Nutrition, член Ассоциации Прямых Продаж, предоставляет широкие возможности для предпринимателей, особенно начинающих. Вам не нужно думать о стартовом капитале, о разработке продуктов, качестве производства и логистике, об обучении и маркетинговой поддержке. Все это за вас делает компания. Единственное, что нужно, это желание работать и достигать амбициозных целей. Мы это видим на примере множества историй успеха наших Независимых Партнеров», – комментирует Ирина Силина, вице-президент Herbalife Nutrition в странах СНГ, Балтии, Украине, Монголии и Израиле.«Регулярные исследования, которые проводятся раз в 3 года по заказу Ассоциации Прямых Продаж (АПП) говорят о том, что для женщин, составляющих 90% всех вовлеченных в прямые продажи, это прекрасная возможность попробовать себя в бизнесе, – дополняет президент Ассоциации прямых продаж Тамара Шокарева. – В компаниях-членах АПП им обеспечена качественная продукция и современный сервис, обучение и поддержка, а также, что особенно важно, финансовая защищенность. Даже если у женщины-предпринимателя что-то не получится, это не будет ударом для бюджета и финансового благополучия ее семьи. В этом случае, в соответствии с Положениями Этического Кодекса, который обязаны соблюдать все компании-члены АПП, она может вернуть всю продукцию, которую приобрела в течение предшествующего года, и получить от компании не менее 90% от уплаченной за нее суммы».Как показывает опрос, дополнительные потенциальные преимущества предпринимательства все же перевешивают проблемы, связанные с ним. Главную выгоду респондентки видят в потенциальном росте доходов (59%), за которым следует возможность быть начальником самой себе (53%) и гибкий график (42%). Больше половины опрошенных женщин считают, что предпринимательство вдохновляет, открывает новые возможности и меняет их жизнь.В рамках опроса был также рассмотрен фактор дискриминации по половому признаку на рабочем месте. Почти четверть опрошенных россиянок (23%) отметили меньше возможностей для продвижения по службе и отсутствие равной оплаты в сравнении с коллегами-мужчинами. Каждая пятая участница опроса (21%) считает, что ее несправедливо обходили в повышении из-за принадлежности к женскому полу, при этом важно отметить, что в России данный показатель в 2 раза ниже, чем в мире (42%). 7 из 10 респонденток в мире и в России считают, что им приходится работать усерднее, чтобы получить те же привилегии, что и мужчины.Результаты также показали, что 39% россиянок откладывают рождение детей, поскольку считают, что это негативно отразится на их карьере. Почти 19% женщин заявили, что столкнулись с дискриминацией по беременности.Большинство женщин в мире подталкивают к мысли о собственном бизнесе стремление стать ролевой моделью для молодых девушек (80%) и несправедливое отношение на предыдущем месте работы (62%). Эти факторы оказались менее важными для респонденток из России – 65% и 42% опрошенных, соответственно.Дополнительные выводы по опросу респонденток в России:- Ведение бизнеса в рамках модели прямых продаж не пробовали 49% респонденток, ранее занимались прямыми продажами 38%, в данный момент работают 11%.- Почти половина опрошенных (46%) женщин хотели бы иметь свой первый бизнес, еще 8% уже ведут один и хотели бы открыть другой.- Почти 40% респонденток предпринимали шаги по открытию собственного бизнеса.- Основная причина, по которой женщины не решаются начать свой бизнес – это неимение четкого представления о его построении: кажется слишком сложным. (40%), слишком много барьеров (37%), это требует слишком много усилий (34%).- В представлении респонденток основные проблемы, с которыми сталкиваются представительницы их пола – это необходимость быть основным попечителем для детей в дополнение к работе (61%) и потеря работы из-за беременности/после рождения ребенка (50%).- Основными проблемами, с которыми столкнулись респондентки на своей работе – это необходимость быть основным попечителем для детей в дополнение к работе (35%), отсутствие восприятия всерьез со стороны коллег и руководства (26%).- Большинству респонденток (36%) хотелось бы вести бизнес на дому.- Неполная занятость в рамках своего собственного дела привлекательна для большинства респонденток (56%).- Из областей для открытия бизнеса большинство респонденток выбрали сферу красоты (дистрибьюция косметических средств, открытие салона красоты) – 21% и питания (открытие кафе/ресторана) – 18%.