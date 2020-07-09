Почему больше половины женщин в России хотят открыть свое дело?
Недавнее исследование компании Herbalife Nutrition, проведенное агентством OnePoll, выявило, что 54% россиянок хотят начать собственный бизнес.
Компания Herbalife Nutrition – мировой эксперт в области сбалансированного питания и один из крупнейших игроков в секторе прямых продаж – при поддержке агентства OnePoll провела второе ежегодное исследование «Глобальное предпринимательство». Респондентами выступили 9000 женщин в 15 странах, включая 500 женщин в России. Опрос показал, что женское предпринимательство – растущий тренд. 54% его российских участниц заявили, что стремятся открыть собственный бизнес. В мире эта цифра еще выше – 72%.
Среди трех главных мотивов стать предпринимателем россиянки отметили желание «заниматься любимым делом» (69%), «поддержать семью» (64%) и «быть боссом самой себе» (55%). Любопытно, что в мире на первое место опрошенные поставили стремление «быть боссом самой себе».
Согласно данным опроса, респондентки не ожидают гладкого пути к успеху: каждая четвертая россиянка, имеющая свой бизнес или мечтающая о нем (26%), переживает, что может потерпеть неудачу в ближайшие пять лет.
Три главные сложности, которые участницы опроса связывают с предпринимательством, относятся к финансовой сфере: финансирование бизнеса (53%); заработок достаточного количества денег, чтобы компенсировать расходы (49%); наличие достаточного бюджета для развития бизнеса (43%). Участницы глобального исследования также отметили эти факторы в качестве ключевых барьеров.
Как показывает опрос, дополнительные потенциальные преимущества предпринимательства все же перевешивают проблемы, связанные с ним. Главную выгоду респондентки видят в потенциальном росте доходов (59%), за которым следует возможность быть начальником самой себе (53%) и гибкий график (42%). Больше половины опрошенных женщин считают, что предпринимательство вдохновляет, открывает новые возможности и меняет их жизнь.
В рамках опроса был также рассмотрен фактор дискриминации по половому признаку на рабочем месте. Почти четверть опрошенных россиянок (23%) отметили меньше возможностей для продвижения по службе и отсутствие равной оплаты в сравнении с коллегами-мужчинами. Каждая пятая участница опроса (21%) считает, что ее несправедливо обходили в повышении из-за принадлежности к женскому полу, при этом важно отметить, что в России данный показатель в 2 раза ниже, чем в мире (42%). 7 из 10 респонденток в мире и в России считают, что им приходится работать усерднее, чтобы получить те же привилегии, что и мужчины.
Результаты также показали, что 39% россиянок откладывают рождение детей, поскольку считают, что это негативно отразится на их карьере. Почти 19% женщин заявили, что столкнулись с дискриминацией по беременности.
Большинство женщин в мире подталкивают к мысли о собственном бизнесе стремление стать ролевой моделью для молодых девушек (80%) и несправедливое отношение на предыдущем месте работы (62%). Эти факторы оказались менее важными для респонденток из России – 65% и 42% опрошенных, соответственно.
Дополнительные выводы по опросу респонденток в России:
- Ведение бизнеса в рамках модели прямых продаж не пробовали 49% респонденток, ранее занимались прямыми продажами 38%, в данный момент работают 11%.
- Почти половина опрошенных (46%) женщин хотели бы иметь свой первый бизнес, еще 8% уже ведут один и хотели бы открыть другой.
- Почти 40% респонденток предпринимали шаги по открытию собственного бизнеса.
- Основная причина, по которой женщины не решаются начать свой бизнес – это неимение четкого представления о его построении: кажется слишком сложным. (40%), слишком много барьеров (37%), это требует слишком много усилий (34%).
- В представлении респонденток основные проблемы, с которыми сталкиваются представительницы их пола – это необходимость быть основным попечителем для детей в дополнение к работе (61%) и потеря работы из-за беременности/после рождения ребенка (50%).
- Основными проблемами, с которыми столкнулись респондентки на своей работе – это необходимость быть основным попечителем для детей в дополнение к работе (35%), отсутствие восприятия всерьез со стороны коллег и руководства (26%).
- Большинству респонденток (36%) хотелось бы вести бизнес на дому.
- Неполная занятость в рамках своего собственного дела привлекательна для большинства респонденток (56%).
- Из областей для открытия бизнеса большинство респонденток выбрали сферу красоты (дистрибьюция косметических средств, открытие салона красоты) – 21% и питания (открытие кафе/ресторана) – 18%.