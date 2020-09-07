Общественники оценили работу ростовских транспортных полицейских

Председатель Общественного совета при Ростовском линейном управлении МВД России на транспорте Анатолий Нечепуренко и председатель Совета ветеранов Семен Щепетов приняли участие в акции «Гражданский мониторинг». Общественники познакомились с работой транспортных полицейских Ростова-на-Дону.Они осмотрели фойе управления и помещения, в которых принимают граждан. Кроме того, общественники познакомились с информационными стендами, а также похвалили их актуальность и наполненность. Проверили и состояние самого здания управления.Правоохранители рассказали о своей работе. В целом от посещения данного подразделения у общественников остались положительные впечатления.