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На Западном в Ростове подожгли «Мерседес»

На Западном в Ростове подожгли «Мерседес»
В Западном микрорайоне Ростова сгорел «Мерседес». Возгорание произошло ночью 14 мая.

По информации ГУ МЧС Ростовской области, сообщение о происшествии на улице Еременко поступило в 23:45. Иномарка была припаркована рядом с домом № 101.
- В результате пожара никто не пострадал, - сообщили в спасательном ведомстве. – По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

К тушению привлекали одну автоцистерну и четверых пожарных. Площадь пожара составила два квадратных метра.

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