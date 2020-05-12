На Западном в Ростове подожгли «Мерседес»
В Западном микрорайоне Ростова сгорел «Мерседес». Возгорание произошло ночью 14 мая.
По информации ГУ МЧС Ростовской области, сообщение о происшествии на улице Еременко поступило в 23:45. Иномарка была припаркована рядом с домом № 101.
- В результате пожара никто не пострадал, - сообщили в спасательном ведомстве. – По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.
К тушению привлекали одну автоцистерну и четверых пожарных. Площадь пожара составила два квадратных метра.