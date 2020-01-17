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В Ростове на Северном сгорел «Мерседес»

В Ростове на Северном сгорел «Мерседес»
Фото для иллюстрации: news.pn
Автомобиль «Мерседес» сгорел в Ростове. Возгорание иномарки произошло в Северном микрорайоне на улице Волкова.

Машина была припаркована рядом с домом № 4/2. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы в 16:11.
- На место пожара выезжали две единицы техники и восемь спасателей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Возгорание ликвидировано в 16:35.

В результате происшествия никто не пострадал. Причину возгорания в настоящее время устанавливают специалисты.

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