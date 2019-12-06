На ростовской подстанции Россети ФСК ЕЭС провели масштабные учения



Россети ФСК ЕЭС провели командно-штабные учения. Тренировка прошла 9 декабря на подстанции 220 киловольт «Р-4» недалеко от Ростова. Энергетики, сотрудники Росгвардии и МЧС прошли подготовку по ликвидации последствий крупных технологических нарушений на объектах ЕНЭС.



- «Р-4» - подстанция федерального значения. В случае её отключения половина ростовчан и городских предприятий останутся без света и тепла, - отметил главный инженер филиала ПАО«ФСК ЕЭС» - МЭС Юга Геннадий Ковтун. - На командно-штабных учениях мы отрабатываем план действий в случае возникновения ЧП. Во время тренировок наш персонал, а также сотрудники Росгвардии и МЧС применяют свои навыки на практике.



Учения проводились в несколько этапов. Сначала охранники и персонал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области» отрабатывали действия в случае обнаружения постороннего человека на закрытом объекте. На подстанцию якобы пытался проникнуть неизвестный, который намеревался повредить оборудование. Сотрудник охраны, заметив нарушителя, передал сигнал на пульт УВО. Затем специалисты задержали и обезвредили злоумышленника.



Действия нарушителя разрушили ввод 110-киловольтного силового трансформатора с разливом и возгоранием масла. Во время второго этапа сотрудники подстанции вызвали пожарную охрану. Бригада МЧС в течение 20 минут была на месте. Дежурный электромонтёр выдал им резиновые боты и перчатки и после заземления приборов допустил их на объект. В это время состоялось экстренное заседание штаба.

На третьем этапе специалисты ФСК отработали на манекене оказание первой помощи человеку, попавшему под напряжение.



Во время подведения итогов оперативный штаб действия служб и подразделений положительно оценил работу участников учений. Они в полном объёме выполнили все задачи.



Подстанция «Р-4» питает энергией Ростов-на-Дону с 1964 года. Всё это время здесь регулярно проводятся тренировки, в ходе которых проверяется взаимодействие с охранными предприятиями. Также здесь повседневно проходят внутренние мероприятия, направленные на обеспечение безопасности на объекте.