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На Дону орган опеки и попечительства 4 года не проверял условия жизни подопечных детей

На Дону орган опеки и попечительства 4 года не проверял условия жизни подопечных детей
В Зерноградском районе орган опеки и попечительства несколько лет не проверял условия жизни подопечных. Об этом стало известно 10 февраля.

С 2016 года в отношении 57 лиц не проводились проверки. Кроме того, в 2020 году в отношении 8 подопечных составили фиктивные акты проверок.

- В следственный комитет прокурор района направил постановление и материалы проверки для решения вопроса о наличии в действиях должностных лиц признаков преступления по статье «Служебный подлог», - сообщил прокурор Кагальницкого района Александр Коростылев.

В отношении заведующей сектором опеки и попечительства Отдела образования Кагальницкого района возбудили уголовное дело.

Зерноградский районный суд назначил должностному лицу штраф. Постановление вступило в законную силу.

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