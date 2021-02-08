На Дону орган опеки и попечительства 4 года не проверял условия жизни подопечных детей

В Зерноградском районе орган опеки и попечительства несколько лет не проверял условия жизни подопечных. Об этом стало известно 10 февраля.С 2016 года в отношении 57 лиц не проводились проверки. Кроме того, в 2020 году в отношении 8 подопечных составили фиктивные акты проверок.- В следственный комитет прокурор района направил постановление и материалы проверки для решения вопроса о наличии в действиях должностных лиц признаков преступления по статье «Служебный подлог», - сообщил прокурор Кагальницкого района Александр Коростылев.В отношении заведующей сектором опеки и попечительства Отдела образования Кагальницкого района возбудили уголовное дело.Зерноградский районный суд назначил должностному лицу штраф. Постановление вступило в законную силу.