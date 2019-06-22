Летний КиноБум в «Чарли»!



В период с 15 июня по 31 августа - акция «Летний КиноБум»!



Совершай покупку в кинобарах «Чарли» в ТРК «Сокол» и ТРЦ «Вавилон» от 850 рублей и получай ГАРАНТИРОВАННЫЙ приз от «Квестомании» - сертификат на игру в квест.



Никаких розыгрышей, никаких генераторов чисел и репостов - все просто!

Смотри кино, покупай вкусняшки в кинобаре – получай игру в квест от «Квестомании»!



Все подробности акции уточняйте в кинобарах «Чарли»:



- ТРК «Сокол» (Стачки, 25);



- ТРЦ «Вавилон» (Космонавтов, 2/2).



Проводи лето в «Чарли»!