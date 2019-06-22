Авторизация

Регистрация


  • USD 62.91
  • EUR 71.60
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

Летний КиноБум в «Чарли»!

Летний КиноБум в «Чарли»!
В период с 15 июня по 31 августа - акция «Летний КиноБум»!

Совершай покупку в кинобарах «Чарли» в ТРК «Сокол» и ТРЦ «Вавилон» от 850 рублей и получай ГАРАНТИРОВАННЫЙ приз от «Квестомании» - сертификат на игру в квест.

Никаких розыгрышей, никаких генераторов чисел и репостов - все просто!
Смотри кино, покупай вкусняшки в кинобаре – получай игру в квест от «Квестомании»!

Все подробности акции уточняйте в кинобарах «Чарли»:

- ТРК «Сокол» (Стачки, 25);

- ТРЦ «Вавилон» (Космонавтов, 2/2).

Проводи лето в «Чарли»!

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.