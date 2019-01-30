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ФК «Ростов» расторг контракт со словенским полузащитником

ФК «Ростов» расторг контракт со словенским полузащитником
Словенский полузащитник Жан Майер ушёл из ФК «Ростов». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

С «жёлто-синими» спортсмен играл с лета 2017 года. Жан родился в словенском городе Марибор. Первым его молодёжным клубом стал «Ленарт», за который он выступал пять лет. Затем восемь лет Майер был в составе ФК «Яренина».

«Алюминий» стал его первой профессиональной командой. Затем в 2012 году футболист перешёл в «Дожмале».

В июне 2017-го полузащитник вступил в ряды «Ростова».

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