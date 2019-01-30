ФК «Ростов» расторг контракт со словенским полузащитником



Словенский полузащитник Жан Майер ушёл из ФК «Ростов». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.



С «жёлто-синими» спортсмен играл с лета 2017 года. Жан родился в словенском городе Марибор. Первым его молодёжным клубом стал «Ленарт», за который он выступал пять лет. Затем восемь лет Майер был в составе ФК «Яренина».



«Алюминий» стал его первой профессиональной командой. Затем в 2012 году футболист перешёл в «Дожмале».



В июне 2017-го полузащитник вступил в ряды «Ростова».