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Донские медики получили более двух миллиардов рублей социальных выплат

Донские медики получили более двух миллиардов рублей социальных выплат
В Ростовской области медработники получили 2,3 миллиарда рублей социальных выплат. Об этом на заседании оперштаба по COVID-19 сообщила управляющая отделением Ростовского регионального отделения Фонда соцстрахования РФ Татьяна Рагель.

- Единые специальные социальные выплаты производятся с 1 ноября 2020 года, - сообщила Татьяна Рагель. - Постановлением правительства медики будут получать выплаты до 31 декабря 2021 года.

По данным на 18 мая, дополнительную оплату работы получает 21 361 медицинский рабтник. В их числе - 5 113 врачей, 11 347 средних медработников и 3 205 младших работников.

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