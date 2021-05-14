Донские медики получили более двух миллиардов рублей социальных выплат
В Ростовской области медработники получили 2,3 миллиарда рублей социальных выплат. Об этом на заседании оперштаба по COVID-19 сообщила управляющая отделением Ростовского регионального отделения Фонда соцстрахования РФ Татьяна Рагель.
- Единые специальные социальные выплаты производятся с 1 ноября 2020 года, - сообщила Татьяна Рагель. - Постановлением правительства медики будут получать выплаты до 31 декабря 2021 года.
По данным на 18 мая, дополнительную оплату работы получает 21 361 медицинский рабтник. В их числе - 5 113 врачей, 11 347 средних медработников и 3 205 младших работников.