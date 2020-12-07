Донские эксперты расскажут предпринимателям об изменениях в налоговом законодательстве

На Дону 11 декабря пройдёт онлайн-конференция для малого и среднего бизнеса. Темой для обсуждения между экспертами и гостями будет «Новая налоговая реальность-2021: изменения, перспективы, инструкции и решения для малого бизнеса. Только о главном, что должен знать предприниматель». Организатором мероприятия выступит Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (АНО «РРАПП»), центр «Мой Бизнес» при содействии Правительства Ростовской области и Министерства экономического развития региона.О новых тенденциях в налоговом законодательстве, бухгалтерском учёте и юридических аспектах ведения бизнеса расскажут специалисты ФНС России и УФНС России по Ростовской области и эксперты-практики в налогообложении и бухгалтерском учете. Участники конференции рассмотрят вопросы налоговой политики 2021 года, обсудят оптимальные системы налогообложения для малого и среднего предпринимательства. Для работников финансового сектора остаются актуальными вопросы применения онлайн-касс и изменения в зарплатных налогах.Также эксперты объяснят, как по-новому вносить изменения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП в следующем году, какие плюсы и минусы окажутся в использовании режима самозанятых граждан, зачем маркировать и отслеживать отправленные электронные документы между контрагентами.Из-за пандемии коронавируса в Ростовской области многие предприятия обанкротились и закрылись. Организации на протяжении нескольких месяцев простаивали без посетителей, клиентов и заказчиков, поэтому понесли колоссальные финансовые потери. Поэтому на бизнес-конференции обсудят одну из важных и насущных проблем - банкротства ИП и физических лиц, которые по каким-либо причинам не работали в период 2020 и 2021 годов.Участники мероприятия получат не только теоретические знания, но и практическую информацию, эксперты ГК «Аудит-Вела» и независимые юристы поделятся личным опытом. Эти советы помогут предпринимателям перестроить работу своих финансовых служб с учётом нововведений в налоговом и бухгалтерском законодательстве, чтобы не получить штрафы и претензии от проверяющих органов и оптимально платить налоги.Онлайн-конференция пройдёт в Zoom. Чтобы стать участником мероприятия, необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://rrapp.timepad.ru/event/1489945/.