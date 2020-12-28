Депутат Гордумы Ростова поздравил «особенного» художника с Новым годом

Депутат Гордумы Ростова-на-Дону Павел Кузьмин поздравил с Новым годом художника Александра Колесникова. Несмотря на диагноз ДЦП, парень нашел в себе силы научиться рисовать, каждый день доказывая окружающим и себе, что невозможное возможно.- Бог не дал моему мальчику здоровья, но наградил талантом, - говорит мама художника.Молодой человек действительно очень талантлив. Он вдохновляет и воодушевляет своими шедеврами. Его работы высоко оценил известный российский художник Никас Сафронов, не зная о диагнозе юного творца.- Я узнал из социальных сетей о том, что Саше нужен новый этюдник и с удовольствием выполнил просьбу, - поделился Павел Кузьмин.Депутат встретился с художником за чашечкой чая. Александр рассказал о своих работах и даже подарил одну из них Павлу.- Такие ребята заряжают оптимизмом, - говорит народный избранник. - Я желаю Александру продолжать радовать окружающих шедеврами и развивать свой талант. Я всегда на связи и готов помогать.Павел Кузьмин курирует партийные проекты «ЕР» «Детский спорт» и «Особенное детство» в Кировском районе. Ранее депутат поздравил с наступающим Новым годом детей-инвалидов и юных игроков ФК «Журавли».