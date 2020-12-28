Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

Депутат Гордумы Ростова поздравил «особенного» художника с Новым годом

Депутат Гордумы Ростова поздравил «особенного» художника с Новым годом
Депутат Гордумы Ростова-на-Дону Павел Кузьмин поздравил с Новым годом художника Александра Колесникова. Несмотря на диагноз ДЦП, парень нашел в себе силы научиться рисовать, каждый день доказывая окружающим и себе, что невозможное возможно.

- Бог не дал моему мальчику здоровья, но наградил талантом, - говорит мама художника.

Молодой человек действительно очень талантлив. Он вдохновляет и воодушевляет своими шедеврами. Его работы высоко оценил известный российский художник Никас Сафронов, не зная о диагнозе юного творца.

- Я узнал из социальных сетей о том, что Саше нужен новый этюдник и с удовольствием выполнил просьбу, - поделился Павел Кузьмин.

Депутат встретился с художником за чашечкой чая. Александр рассказал о своих работах и даже подарил одну из них Павлу.

- Такие ребята заряжают оптимизмом, - говорит народный избранник. - Я желаю Александру продолжать радовать окружающих шедеврами и развивать свой талант. Я всегда на связи и готов помогать.

Павел Кузьмин курирует партийные проекты «ЕР» «Детский спорт» и «Особенное детство» в Кировском районе. Ранее депутат поздравил с наступающим Новым годом детей-инвалидов и юных игроков ФК «Журавли».

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.