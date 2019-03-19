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Богатяновский спуск в Ростове будет девять месяцев закрыт для транспорта

Богатяновский спуск в Ростове будет девять месяцев закрыт для транспорта
В Ростове почти на девять месяцев запретят остановку транспорта на Богатяновском спуске. Как сообщили в департаменте автодорог, изменения будут действовать с 10 апреля по 31 декабря 2019 года.

Ограничение связано с тем, что в этот период будет проводиться капитальное строительство дома № 31. К тому же в районе этого дома будет закрыта дорога и для пешеходов. По правой полосе не смогут проехать автомобили в то время, когда к дому будет подъезжать строительная техника.

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