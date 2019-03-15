На Красноармейской в Ростове запретят остановку транспорта



На Красноармейской улице в Ростове на девять месяцев запретят остановку транспорта. Как сообщили в Департаменте автодорог, ограничение будет действовать с 8 апреля до 31 декабря.



Владельцы транспорта не смогут оставить свои машины возле дома № 94/92 по Красноармейской. Запрет связан со строительно-монтажными работами на указанном здании. Помимо этого, будет закрыт проезд по правой полосе, чтобы строительная техника могла свободно передвигаться.