Акция «Елка желаний» исполнит мечты детей Ростовской области

Для детей Ростовской области проходит акция «Елка желаний». «Единая Россия» присоединилась к традиционной благотворительной акции уже во второй раз. Партийные «Елки желаний» установлены во всех региональных отделениях, а также в центральном исполкоме, где желания детей взял с елки секретарь Генсовета Адрей Турчак. Участниками акции, которые исполнят мечты детей, станут депутаты Госдумы и донского парламента, председатель Заксобрания Ростовской области, секретарь регионального отделения Александр Ищенко и депутаты местного уровня «ЕР».Своими желаниями на елках поделились маленькие дончане из Волгодонска, Таганрога, Обливского, Азовского и других районов. В основном дети мечтают об игрушках, велосипедах, самокатах, книгах и наборах для рисования. Однако встречаются и необычные пожелания. Например, юный житель казачьей столицы, Дима, пойдет в следующем году в первый класс. Из-за особенностей здоровья ему необходимо постоянно быть на связи с родителями. В этом мальчику помогут «умные часы», о которых он попросил в открытке на елке.В этом году к традиционным поздравлениям от партии присоединятся волонтеры. Добровольцы украшают к Новому году «чистые» зоны инфекционных госпиталей Ростовской области, поздравляют детей врачей, работающих в «красных» зонах. Кроме того, подарки получат около 1,5 тысячи участников ВОВ, проживающих в донском регионе.