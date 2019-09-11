50 тысяч человек стали гостями исторического фестиваля «Великий шелковый путь» в Волгодонске



Фестиваль приурочен к годовщине основания Волгодонска.



Гостям фестиваля была предложена насыщенная культурная программа. На информационно-презентационной площадке Ростовской АЭС была открыта тематическая фотозона, организованы конкурсы и викторины с вопросами по атомной энергии. Маленьких гостей развлекали аниматоры.



Фестиваль длился два дня, в течение которых для гостей была создана большая культурная программа: выставки декоративно-прикладного искусства, исторические веселые мастер-классы, выступления вокальных и хореографических коллективов. Изюминкой праздника было авиашоу и спринт на джипах. Кроме того, гости могли своими глазами увидеть регату в акватории Цимлянского водохранилища.

Участником фестиваля стал Дмитрий Кудряшов, известный боксер и работник Ростовской АЭС. «Народ, не знающий своей истории, не имеет будущего, и то, что есть такие фестивали и такие люди, которые хранят нашу историю и показывают ее нам, — это важно для всех нас, для молодого поколения», - объяснил Дмитрий гостям фестиваля. Он вместе с десятком других бойцов принял участие в турнире «Меч Святослава».



В фестивале также участвовали одиннадцать клубов исторической реконструкции из разных городов, в том числе из Ростова-на-Дону, Астрахани и Москвы. Они показали гостям «взятие ворот крепости», которое стало центральным событием фестиваля.

Еще одним приятным событием для гостей стало выступление фолк-группы «Ярилов Зной». Завершился фестиваль праздничным фейерверком.



