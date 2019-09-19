Ростовская АЭС поздравила жителей Волгодонска с Днем города



69-я годовщина со дня основания Волгодонска прошла в городском парке Победы. Одним из самых посещаемых мест стала информационно-презентационная площадка с викторинами, призами и тематической фотозоной от Ростовской АЭС. Темой выставки была атомная энергетика и история развития отрасли.



Участники праздника высоко оценили конкурсы и викторины. Наибольший интерес площадка вызывала у маленьких гостей, которые с изумлением слушали об атомах, турбинах, генераторах и всем остальном, что было на викторинах.



Такой интерес горожан к атомной энергетике не случаен, ведь история Волгодонска неразрывно связана с ней. После основания города в 1950 году здесь были построены крупные предприятия Росатома, среди которых - Ростовская АЭС и филиал Национального исследовательского университета «МИФИ». Эти трудовые и образовательные ресурсы позволили Волгодонску стать динамично развивающимся городом.



Кроме атомщиков, жителей Волгодонска поздравили глава администрации Виктор Мельников и глава города – председатель городской думы Людмила Ткаченко. Накануне Дня города во Дворце культуры им. Курчатова наградили выдающихся жителей города.



С 2018 года празднование Дня города по решению главы администрации Волгодонска Виктора Мельникова отмечается дважды в год, второй раз - в формате фестиваля «Великий Шёлковый путь на Дону».