Золотодобытчик из Ростовской области погиб в шахте на Колыме

На горнорабочего из Ростовской области обрушилась порода в шахте на Колыме. Происшествие случилось 19 ноября, сообщили в СУ СКР по Магаданской области.Шахта, в которой работал 36-летний мужчина, принадлежит золотодобывающему предприятию. Она находится в 160 километрах от города Сусуман - на Колыме. В тот день дончанин вместе с коллегами выполнял проходческие работы в стволе шахты.В один момент горная порода обрушилась, придавив своей тяжестью горнорабочего очистного забоя. Мужчина скончался на месте.Прокуратура в ходе проверки выявила многочисленные нарушения, в числе которых - неквалифицированные работники и отсутствие надлежащего производственного контроля. Также на предприятии не проверяли оборудование (самоспасатели).По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть».