Ростовчанин украл у знакомой украшения на 149 тысяч рублей





В Ростове местную жительницу обокрал знакомый. Подозреваемого в краже задержали 9 января.



Ростовчанин пришёл в гости к девушке. Во время визита он присмотрел шкатулку, в которой хранились украшения. Когда хозяйка вышла из комнаты, он высыпал содержимое шкатулки в карман. Затем молодой человек, как ни в чем не было, покинул квартиру.



Заметив пропажу, девушка обратилась в полицию. 22-летнего подозреваемого вскоре задержали, но к этому моменту он уже успел сдать ювелирные изделия в ломбард. Сумма ущерба составила 149 тысяч рублей.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Молодого человека поместили под подписку о невыезде.