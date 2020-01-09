Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Ростовчанин украл у знакомой украшения на 149 тысяч рублей

Ростовчанин украл у знакомой украшения на 149 тысяч рублей

В Ростове местную жительницу обокрал знакомый. Подозреваемого в краже задержали 9 января.

Ростовчанин пришёл в гости к девушке. Во время визита он присмотрел шкатулку, в которой хранились украшения. Когда хозяйка вышла из комнаты, он высыпал содержимое шкатулки в карман. Затем молодой человек, как ни в чем не было, покинул квартиру.

Заметив пропажу, девушка обратилась в полицию. 22-летнего подозреваемого вскоре задержали, но к этому моменту он уже успел сдать ювелирные изделия в ломбард. Сумма ущерба составила 149 тысяч рублей.
- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Молодого человека поместили под подписку о невыезде.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.