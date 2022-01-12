Жительница Морозовска погибла при пожаре в частном доме

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В городе Морозовске Ростовской области женщина погибла во время пожара. Трагедия произошла утром 14 января в одном из домов на улице Чкалова.Жилье загорелось около 7 часов. Огонь в считанные минуты охватил почти всю комнату. Ветер разносил едкий дым по близлежащим улицам. Соседи, проснувшись, почувствовали запах гари и выглянули на улицу: полыхала половина частного дома. Люди сразу вызвали спасателей.К приезду пожарных площадь возгорания составила несколько десятков квадратных метров. Потушить огонь полностью удалось к 8 часам. В одной из комнат спасатели обнаружили тело женщины с множеством ожогов. Ее возраст и личность пока не известны. Причина ЧП также станет известна позже.