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Жительница Морозовска погибла при пожаре в частном доме

Жительница Морозовска погибла при пожаре в частном доме
В городе Морозовске Ростовской области женщина погибла во время пожара. Трагедия произошла утром 14 января в одном из домов на улице Чкалова.

Жилье загорелось около 7 часов. Огонь в считанные минуты охватил почти всю комнату. Ветер разносил едкий дым по близлежащим улицам. Соседи, проснувшись, почувствовали запах гари и выглянули на улицу: полыхала половина частного дома. Люди сразу вызвали спасателей.

К приезду пожарных площадь возгорания составила несколько десятков квадратных метров. Потушить огонь полностью удалось к 8 часам. В одной из комнат спасатели обнаружили тело женщины с множеством ожогов. Ее возраст и личность пока не известны. Причина ЧП также станет известна позже.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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