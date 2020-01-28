Житель Таганрога ушёл в гости и пропал без вести



На Дону разыскивают жителя Таганрога. 34-летний Александр Горбунов из Таганрога пропал без вести.



По словам брата пропавшего, молодой человек ушёл из дома на улице Горибальди 27 января. Родным он сказал, что отправился в гости к друзьям. С тех пор близкие его не видели. Телефон Александра отключён.



Родственники обзвонили всех знакомых и друзей, в том числе тех, к которым он собирался пойти в гости. Однако никто его не видел. К друзьям в тот день он так и не пришёл.



Пока родные пытаются разыскать пропавшего таганрожца собственными силами, но если поиски не увенчаются успехом, они обратятся в полицию.



Всех, кто знает, где находится Александр Горбунов или видел его, просят позвонить по телефону: 8-985-535-02-41 (Иван).