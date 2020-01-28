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Житель Таганрога ушёл в гости и пропал без вести

Житель Таганрога ушёл в гости и пропал без вести
На Дону разыскивают жителя Таганрога. 34-летний Александр Горбунов из Таганрога пропал без вести.

По словам брата пропавшего, молодой человек ушёл из дома на улице Горибальди 27 января. Родным он сказал, что отправился в гости к друзьям. С тех пор близкие его не видели. Телефон Александра отключён.

Родственники обзвонили всех знакомых и друзей, в том числе тех, к которым он собирался пойти в гости. Однако никто его не видел. К друзьям в тот день он так и не пришёл.

Пока родные пытаются разыскать пропавшего таганрожца собственными силами, но если поиски не увенчаются успехом, они обратятся в полицию.

Всех, кто знает, где находится Александр Горбунов или видел его, просят позвонить по телефону: 8-985-535-02-41 (Иван).

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