Житель Ставрополя погиб под колесами пассажирского поезда в Ростове-на-Дону. Трагическое происшествие произошло поздней ночью 14 сентября в районе остановочной платформы Рабочий городок.По сведениям, полученным от УТ МВД России по СКФО, трагедии предшествовало несоблюдение правил безопасного перехода через железнодорожные пути. Предварительно установлено, что погибший пытался пересечь рельсы там, где это не предусмотрено, и проигнорировал звуковые предупреждения о приближении поезда.Полицейскими быстро была установлена личность погибшего. Им оказался житель Ставропольского края 64 лет. В настоящий момент ведется выяснение всех деталей и обстоятельств случившегося.