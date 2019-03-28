Житель Ростовской области уехал в Москву и пропал



Дончанин, уехавший в Москву в начале марта, пропал без вести. Об исчезновении 54-летнего жителя Пролетарского района Ростовской области Юрия Кулинича в полицию заявили родственники.



По словам близких, мужчина не выходит на связь с 20 марта. В пресс-службе донского управления МВД сообщили приметы пропавшего. На вид ему - 50-55 лет, рост - около 165-170 сантиметров, средней полноты, лицо европейского типа, прямой нос. У мужчины вьющиеся темные волосы с сединой, короткая стрижка.



В день отъезда мужчина был одет в чёрное драповое пальто, шляпу, брюки и туфли такого же цвета. Из особых примет: у пропавшего есть татуировка на левом плече в виде бюста женщины.



Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Юрий Кулинич, просят позвонить по телефонам: 8 (863) 749-95-65, 8 (863) 749-90-61, 8-928-197-33-01 или 02.