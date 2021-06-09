Житель Ростовской области получил девять лет «строгача» за убийство друга

Мясниковский районный суд 9 июня вынес приговор 59-летнему Евгению П. Мужчину признали виновным в убийстве и незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств.В апреле прошлого года он выпивал с 60-летним другом Юрой на даче в СНТ «Дружба РВПО». Напившись, они устроили потасовку. И Евгений, чтобы успокоить собутыльника, взял охотничий карабин и выстрелил в него. Ранение оказалось смертельным. После, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник закопал тело товарища на своем участке.Десять месяцев родственники разыскивали Юрия Сорокина. Пока однажды правоохранители не нагрянули на дачу к его другу с обыском.Евгения П. осудили на девять лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.