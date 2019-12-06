В Ростовской области мужчину осудили на девять лет за убийство товарища



Багаевский районный суд Ростовской области вынес приговор дончанину, зарезавшему бывшего коллегу. Соловко В. дали девять лет колонии строгого режима.



Суд установил, что 29 мая 2019 года подсудимый выпивал с товарищем в сторожке на базе. Внезапно между ними возникла ссора, и в ответ на оскорбления злоумышленник ударил друга в живот хозяйственным ножом. Оппонент хотел уйти, но Соловко догнал его и ударил еще трижды.



Потерпевшего доставили в ЦРБ Веселовского района Ростовской области. Однако, несмотря на своевременную помощь врачей, он скончался через пять дней после происшествия. К смерти привела проникающая колото-резаная рана живота.



Обвиняемый утверждает, что не хотел убивать товарища. Ссора возникла из-за оскорбления в его адрес. Определенную роль сыграло и состояние алкогольного опьянения.



Соловко В. осудили по статье «Убийство». Он отсидит девять лет в исправительной колонии строгого режима.