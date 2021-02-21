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Житель Ростовской области получил 10 лет колонии за убийство знакомого

Житель Ростовской области получил 10 лет колонии за убийство знакомого
В Ростовской области мужчина получил 10 колонии за убийство знакомого. Приговор Владимиру Зайцеву вынесли 24 февраля, сообщает СУ СКР по Ростовской области.

По данным следствия, убийство произошло в апреле 2020 года в Кашарах. Владимир напился и поругался со своим знакомым. Во время ссоры он избил приятеля руками, а затем пытался зарезать его. От полученных ранений мужчина умер.

Во время расследования выяснилось, что подозреваемый в убийстве был неоднократно судим.

Приговором суда ему назначили 10 лет колонии строгого режима. Решение в силу не вступило.

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