Житель Ростовской области получил 10 лет колонии за убийство знакомого

В Ростовской области мужчина получил 10 колонии за убийство знакомого. Приговор Владимиру Зайцеву вынесли 24 февраля, сообщает СУ СКР по Ростовской области.По данным следствия, убийство произошло в апреле 2020 года в Кашарах. Владимир напился и поругался со своим знакомым. Во время ссоры он избил приятеля руками, а затем пытался зарезать его. От полученных ранений мужчина умер.Во время расследования выяснилось, что подозреваемый в убийстве был неоднократно судим.Приговором суда ему назначили 10 лет колонии строгого режима. Решение в силу не вступило.