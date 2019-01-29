На заводе в Таганроге один из работников устроил дебош



В Таганроге на одном из заводов мужчина устроил дебош. Инцидент произошёл на предприятии «Красный котельщик» 29 января.



Перед началом рабочего дня все сотрудники должны проходить медосмотр. Один из мужчин наотрез отказался это делать. При этом он попытался устроить драку с работниками на пропускном пункте. Поняв, что таганрожец ведёт себя неадекватно, охранники нажали на тревожную кнопку.



- На место прибыли сотрудники Росгвардии и задержали дебошира, - рассказали в пресс-службе ведомства.



Возможно, хулиган был пьян. Силовики передали его сотрудникам полиции.