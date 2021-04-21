Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Жертвами коронавируса стали ещё 15 жителей Ростовской области

Жертвами коронавируса стали ещё 15 жителей Ростовской области
В Ростовской области с подтверждённым ковидным диагнозом скончались ещё 15 человек. Об этом сообщили в региональном правительстве 23 апреля.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли восемь мужчин в возрасте от 58 лет до 81 года и семь женщин 62-летнего — 84-летнего возраста. По результатам вскрытия патологоанатомы обнаружили у всех пациентов различные хронические заболевания, в числе которых - проблемы с обменом веществ, болезни сердечно-сосудистой системы.

За весь период пандемии в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 3 987 человек. В России от коронавируса умер 107 501 гражданин.

С 22 по 23 апреля в донском регионе опасным вирусом заболели 238 местных жителей. Всего инфицированных с марта по сегодняшний день насчитывается 86 339 человек.

Напомним, на территории Дона зарегистрировали девять носителей нового британского штамма вируса, при этом люди не выезжали за границу. В связи с этим врачи попросили дончан быть осторожными, соблюдать карантинные меры, пользоваться средствами индивидуальной защиты в торговых центрах, лифтах, на парковках.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.