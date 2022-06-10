Женщина-водитель пострадала в ДТП с внедорожником на трассе Волгоград - Каменск

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На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский женщина пострадала в ДТП. Авария произошла 12 июня в Волгоградской области.По предварительным данным, 47-летняя женщина за рулем «Киа Селтос» не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу и влетела в машину «Форд Эксплоер».Без травм обойтись не удалось. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, женщина-водитель «Киа Селтос» получила травмы и была госпитализирована.