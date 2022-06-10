Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Женщина-водитель пострадала в ДТП с внедорожником на трассе Волгоград - Каменск

Женщина-водитель пострадала в ДТП с внедорожником на трассе Волгоград - Каменск
На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский женщина пострадала в ДТП. Авария произошла 12 июня в Волгоградской области.

По предварительным данным, 47-летняя женщина за рулем «Киа Селтос» не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу и влетела в машину «Форд Эксплоер».

Без травм обойтись не удалось. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, женщина-водитель «Киа Селтос» получила травмы и была госпитализирована.
Фото: ЯндексКартинки.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.