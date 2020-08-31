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Женщина погибла в крупном пожаре в одном из хуторов Ростовской области

Женщина погибла в крупном пожаре в одном из хуторов Ростовской области
В Ростовской области при пожаре в хуторе Замчалово погибла пожилая женщина. Об этом сообщает портал DonDay.ru.

Около полудня 2 сентября произошли пожары сразу в четырех районах Ростовской области. На территории Белокалитвинского и Тарасовского районов огнем охвачено 32 гектара. Еще два пожара, в Каменском и Красносулинском районах, бушуют на площади шесть гектаров. В частности, в хуторе Замчалово Красносулинского района есть первая жертва.

По словам очевидцев, в огне погибла жительница дома на улице Верхней. Пенсионерка не смогла выбраться из помещения и сгорела в собственном доме.

Работа по ликвидации огня продолжается.

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