Ростовский каскадер вылез из движущегося «Роллс Ройса» и проехал ногами по асфальту

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Ростовский каскадер продемонстрировал экстремальный номер, выбрав для этого автомобиль марки «Роллс Ройс». Видео опубликовал Евгений Чеботарев в социальных сетях 1 марта.Каскадер решил показать, что такое «русская зима», исполнив серию рискованных действий. Для этого он выбрал автомобиль премиум-класса – «Роллс Ройс». Чеботарев ехал в открытом багажном отделении, затем водитель резко сменил направление движения, в результате чего мужчина выпал из машины и несколько раз перевернулся на дороге. Но это не остановило его. Житель Ростова исполнил еще один опасный трюк: ухватившись за передние двери дорогого авто, он проехал ногами по заснеженной трассе.Чеботарев не сообщил, будет ли данный эпизод включен в перечень его самых опасных трюков. Однако, исходя из видеоматериалов, у этого трюка есть все основания претендовать на это звание.