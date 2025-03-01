В Ростове при пожаре погиб 45-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС РО

В Ростове-на-Дону 1 марта в результате пожара скончался 45-летний мужчина. Инцидент произошел в частном доме на 25-й Линии.Поздней ночью жители соседних домов заметили возгорание. Пламя быстро распространялось, охватывая все большую площадь. Свидетели незамедлительно сообщили о случившемся в пожарную службу. К месту происшествия оперативно прибыли 24 сотрудника МЧС и 6 единиц спецтехники.В процессе ликвидации пожара было обнаружено тело владельца дома. По предварительным данным, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем при курении.Как сообщили в региональном ГУ МЧС, огонь потушили на 10 квадратных метрах помещения.