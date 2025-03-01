Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Искусственный интеллект оживил исторические улицы Ростова-на-Дону

Искусственный интеллект оживил исторические улицы Ростова-на-Дону
Искусственный интеллект вдохнул новую жизнь в исторические улицы Ростова-на-Дону. Необычные видеоролики были опубликованы в Telegram-канале «Нахичеванская-на-Дону армянская община».

Благодаря современным технологиям появилась возможность увидеть, как выглядели улица 1-я Соборная, Александровский сад, здание Нахичеванской городской управы, 1-я Георгиевская и Старопочтовая улицы в минувшем столетии.

Просматривая эти короткие ролики, создается впечатление прикосновения к минувшим эпохам и можно почти услышать приглушенные голоса старой Нахичевани. На этих снимках, подернутых дымкой времени и почти забытых, течет неторопливая жизнь.

-Каждая фотография – это небольшая сценка, разворачивающаяся прямо перед нами, переносящая нас в атмосферу ушедших дней, - добавили в общине.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.