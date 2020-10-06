Задержанного на Дону депутата Заксобрания подозревают в краже газа

Задержанного депутата Законодательного собрания подозревают в хищении газа в крупном размере. Об этом рассказал источник Rostov.ru.Как сообщалось ранее, 7 октября в Шахтах домой к Игорю Кундрату с обыском нагрянули силовики. После они арестовали депутата и поместили в городской изолятор временного содержания. В отношении народного избранника заведено уголовное дело.Депутата подозревают в краже в крупном размере. Накануне на предприятии, владельцем которого он является, зафиксировали вмешательство в работу газовых счетчиков. Незаконно полученный газ использовали в деятельности хлебозавода Игоря Кундрата. Сумма ущерба составила примерно несколько десятков миллионов рублей. Предположительно, объем похищенного газа равен трем миллионам кубометров.Как известно из открытых источников, Игорь Кундрат - уроженец Луганска. Окончил филиал НПИ в Шахтах по специальности «Инженер-механик» факультета «Машины и аппараты легкой промышленности». В 2018 году его избрали депутатом шестого созыва во фракцию «Единая Россия».С 2010 года также является замдиректора «ООО "ПК Кундрат"», где и зафиксировали нарушения.