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Задержанного на Дону депутата Заксобрания подозревают в краже газа

Задержанного на Дону депутата Заксобрания подозревают в краже газа
Задержанного депутата Законодательного собрания подозревают в хищении газа в крупном размере. Об этом рассказал источник Rostov.ru.

Как сообщалось ранее, 7 октября в Шахтах домой к Игорю Кундрату с обыском нагрянули силовики. После они арестовали депутата и поместили в городской изолятор временного содержания. В отношении народного избранника заведено уголовное дело.

Депутата подозревают в краже в крупном размере. Накануне на предприятии, владельцем которого он является, зафиксировали вмешательство в работу газовых счетчиков. Незаконно полученный газ использовали в деятельности хлебозавода Игоря Кундрата. Сумма ущерба составила примерно несколько десятков миллионов рублей. Предположительно, объем похищенного газа равен трем миллионам кубометров.

Как известно из открытых источников, Игорь Кундрат - уроженец Луганска. Окончил филиал НПИ в Шахтах по специальности «Инженер-механик» факультета «Машины и аппараты легкой промышленности». В 2018 году его избрали депутатом шестого созыва во фракцию «Единая Россия».

С 2010 года также является замдиректора «ООО "ПК Кундрат"», где и зафиксировали нарушения.

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