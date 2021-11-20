За убийство собутыльника на Жмайлова в Ростове мужчина получил 11 лет «строгача»
Советский районный суд Ростова вынес приговор мужчине, убившему собутыльника возле продуктового магазина на Жмайлова. Подробности событий, случившихся 22 мая, рассказывал Rostov.ru.
В тот вечер 56-летний Артур Теймуразов встретился со своим приятелем. Мужчины решили сообразить на двоих. Они купили в магазине спиртное и присели выпить неподалеку. Во время пьянки друзья поскандалили. Артур достал нож и нанес товарищу несколько ударов. От полученных травм 42-летний горожанин скончался.
Спустя два дня после ЧП Артура задержали правоохранители. В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что в отношении него завели уголовное дело по статье «Убийство».
- Суд назначил Теймуразову 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - прокомментировали в прокуратуре Ростовской области. - Приговор в законную силу не вступил.