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В Ростове 53-летний мужчина палкой забил до смерти собутыльника

В Ростове 53-летний мужчина палкой забил до смерти собутыльника
Первомайский районный суд Ростова вынес приговор 53-летнему мужчину, забившему до смерти товарища. Валерий Дмитриченко обвинялся в убийстве.

По данным прокуратуры Ростовской области, происшествие случилось в июне этого года в одном из частных домов на улице Узорной. Дмитриченко пришел в гости к своему 59-летнему товарищу. Разместившись во дворе, мужчины решили выпить. Во время пьянки приятели стали ругаться.

В порыве злости Валерий схватил деревянную палку и стал избивать приятеля по разным частям тела. Судмедэксперты потом насчитают на его теле как минимум 12 ударов, которые не оставили мужчине шансов на жизнь.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Приговор в законную силу не вступил.
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