За минувшие сутки в Ростовской области в пожарах погибли два человека

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В Ростовской области за последние сутки в результате пожаров погибли два человека, сообщает ГУ МЧС региона.Первый инцидент произошел в Новочеркасске 15 февраля. Вечером, около пяти часов, в спальне пожилого человека на улице Маресьева вспыхнул огонь. По предварительным данным, мужчина спал, когда его вещи загорелись.На месте происшествия работали шесть спасателей с двумя пожарными машинами. Пламя на площади в пять квадратных метров удалось быстро локализовать, но, к сожалению, 66-летнего мужчину спасти не удалось.Второй случай зафиксирован 16 февраля в Новошахтинске. В 6:36 местные жители заметили сильное задымление и огонь на улице Неглинной. На место происшествия прибыли восемь пожарных на двух машинах. К моменту их прибытия пламя охватило 40 квадратных метров. Из охваченного огнем здания был вынесен 58-летний мужчина, который, к сожалению, уже не подавал признаков жизни.