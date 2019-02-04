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Выяснились подробности стрельбы на Соколова в Ростове

Выяснились подробности стрельбы на Соколова в Ростове
Появились подробности стрельбы на одной из улиц Ростова-на-Дону. Местный житель захватил оружие на встречу с сожителем своей экс-супруги. Во время разговора меду мужчинами вспыхнула ссора, и один из них выстрелил в спину другого. Происшествие случилось на проспекте Соколова 3 февраля.

Как сообщает DonDay.ru, причиной всему стала злополучная любовь. Когда Андрей П. и Ирина Б. (имена изменены) познакомились, у них были дети от прошлых браков. У женщины — дочка, у мужчины — сын. Они сошлись и стали жить вместе. Между Ириной и Андреем зачастую происходили бытовые ссоры. При этом женщна всегда шла на перемирие.

Поругавшись с сожителем в очередной раз, она решила поговорить об этом с дочерью. Пожалев мать, та поделилась услышанным с отцом.

Мужчине стало обидно за бывшую жену, и он решил выяснить отношения с её сожителем. Договорившись по телефону о встрече, он зачем-то взял с собой оружие.

Мирной беседы не получилось — она быстро переросла в перепалку. Поняв, что к компромиссу они не придут, Андрей развернулся и ушёл. Тогда доблестный заступник женщин достал «ствол» и выстрелил мужчине в спину. Затем он скрылся с места происшествия.

Так как инцидент произошёл в дневное время, на улице было много людей. Они быстро вызвали «скорую помощь». Медики сообщили, что пуля попала в поясничный отдел позвоночника. Операция длилась несколько часов, и сейчас Андрей находится в отделении реанимации. Его состояние расценивается как тяжёлое.

Виновника случившегося вскоре замучила совесть, и он пришёл с повинной в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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