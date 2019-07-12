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В Ростове осудили мужчину, выстрелившего в сожителя своей экс-супруги

В Ростове осудили мужчину, выстрелившего в сожителя своей экс-супруги
Суд признал вину ростовчанина, выстрелившего из ружья в своего знакомого. Ему назначили шесть лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

Как сообщалось ранее, преступление было совершено на почве любви. Обвиняемый имел дочь от прошлого брака. С женой он развёлся, и женщина жила с другим мужчиной. От ребёнка подозреваемый узнал, что она часто ссорится с сожителем. Видимо в мужчине пробудилось чувство любви и он позвонил Андрею (имя изменено) и договорился о встрече. С собой он зачем-то взял охотничье ружьё.

Поговорить мирно они не смогли. Поняв, что словесная перепалка скоро перерастёт в драку, Андрей развернулся и ушёл. Не приняв такого исхода беседы, его оппонент достал оружие и выстрелил мужчине в спину. Затем он убежал.

Происшествие случилось в светлое время суток, так что на улице было много прохожих. Они сразу вызвали скорую помощь. С огнестрельным ранением и повреждением позвоночника потерпевшего доставили в больницу. К счастью, его жизнь удалось спасти.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Приговор в законную силу не вступил.

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