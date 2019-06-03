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Автомобиль насмерть сбил мужчину в Ростовской области

Автомобиль насмерть сбил мужчину в Ростовской области
В Ростовской области легковушка насмерть сбила мужчину. Случай произошёл на трассе Новочеркасск — Багаевская 4 июня около 22 часов. Такую информацию сообщает DonDay Новочеркасск.

По предварительным данным, 41-летний пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. В этот момент в сторону Дона двигался «ВАЗ-2114». Отечественное авто сбило мужчину.

Как передаёт издание, потерпевший сам ехал за рулём. Он остановился на обочине и решил перебежать на другую сторону дороги, чтобы зайти в магазин. В следующий миг он погиб. Водитель легковушки слишком поздно его заметил, так как на трассе было плохое освещение.

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