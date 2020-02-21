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Водитель иномарки сбил пешехода на Чкаловском в Ростове

Водитель иномарки сбил пешехода на Чкаловском в Ростове
Фото: vk.com/rostovnadonu

В Ростове в Чкаловском микрорайоне водитель иномарки сбил пешехода. ДТП произошло в районе поликлиники № 4 на переулке Днепровском.

Авария случилась в начале седьмого утра 25 февраля. По предварительным данным, 58-летний водитель «Киа Рио» сбил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка. Личность пострадавшего устанавливается.

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