Водитель иномарки сбил пешехода на Чкаловском в Ростове
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове в Чкаловском микрорайоне водитель иномарки сбил пешехода. ДТП произошло в районе поликлиники № 4 на переулке Днепровском.
Авария случилась в начале седьмого утра 25 февраля. По предварительным данным, 58-летний водитель «Киа Рио» сбил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
По факту происшествия проводится проверка. Личность пострадавшего устанавливается.