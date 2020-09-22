Во время массовой драки под Ростовом убили 23-летнего парня
Фото: Ростов Главный
Под Ростовом убили 23-летнего парня во время потасовки. Трагедия случилась в Аксайском районе вечером 23 сентября.
Как сообщает DonDay.ru, потасовка произошла в хуторе Ленина недалеко от склада «Распределительный центр Пятерочка». В ходе драки 23-летнего гражданина Узбекистана дважды ударили ножом: в область поясницы и груди. От полученных ран пострадавший Сарварбек М. скончался на месте происшествия.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство».