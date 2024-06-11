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В зоне СВО погиб мобилизованный шахтер из Ростовской области

В зоне СВО погиб мобилизованный шахтер из Ростовской области
В зоне СВО погиб 38-летний боец из Ростовской области. Жизнь Дениса Шкутько оборвалась 12 апреля.

До службы мужчина проживал в поселке Виноградном Белокалитвинского района. Долгие годы Денис работал на шахте «Садкинской». Осенью 2022 года мужчина был мобилизован на спецоперацию.

В ходе нескольких боев Денис был неоднократно ранен. После реабилитации возвращался на СВО. Во время очередного задания Денис Шкутько погиб.

Шахтера похоронили с воинскими почестями в родном поселке. Боец был награждён медалью «За храбрость» II степени.
Фото: Ростов.ру
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