В зоне СВО погиб мобилизованный шахтер из Ростовской области
В зоне СВО погиб 38-летний боец из Ростовской области. Жизнь Дениса Шкутько оборвалась 12 апреля.
До службы мужчина проживал в поселке Виноградном Белокалитвинского района. Долгие годы Денис работал на шахте «Садкинской». Осенью 2022 года мужчина был мобилизован на спецоперацию.
В ходе нескольких боев Денис был неоднократно ранен. После реабилитации возвращался на СВО. Во время очередного задания Денис Шкутько погиб.
Шахтера похоронили с воинскими почестями в родном поселке. Боец был награждён медалью «За храбрость» II степени.