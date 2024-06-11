В зоне СВО погиб мобилизованный шахтер из Ростовской области

Фото: Ростов.ру

В зоне СВО погиб 38-летний боец из Ростовской области. Жизнь Дениса Шкутько оборвалась 12 апреля.До службы мужчина проживал в поселке Виноградном Белокалитвинского района. Долгие годы Денис работал на шахте «Садкинской». Осенью 2022 года мужчина был мобилизован на спецоперацию.В ходе нескольких боев Денис был неоднократно ранен. После реабилитации возвращался на СВО. Во время очередного задания Денис Шкутько погиб.Шахтера похоронили с воинскими почестями в родном поселке. Боец был награждён медалью «За храбрость» II степени.