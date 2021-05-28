В жутком ДТП под Ростовом погибла семья с сыном
Стали известны личности погибших в жуткой аварии под Ростовом. Смертельное ДТП, унесшее жизни трех жителей Семикаракорского района, случилось утром 1 июня.
Как сообщил DonDay.ru, погиб 53-летний Валерий и его родители - 70-летняя Надежда и 72-летний Анатолий Петровы. Пенсионеры жили в поселке Сусат, а их сын - в Семикаракорске. Пожилые дончане занимались домашним хозяйством и воспитывали внуков, а Валерий подрабатывал в такси. В день трагедии мужчина повез родителей в больницу, в Ростов.
В районе хутора Ленина Аксайского района со встречки вылетел «Форд». На большой скорости иномарка врезалась в «Ладу Гранту», за рулем которой сидел Валерий. От сильного удара автомобиль с семьей Петровых выбросило на отбойник. Затем машина загорелась. Легковушку буквально расплющило. Шансов выжить у людей, находящихся в «Ладе», практически не было. Сын и пожилые родители погибли на месте ДТП.
«Форду» досталось не меньше. У машины также разбита боковая часть и выбито стекло. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, пострадала 44-летняя пассажирка иномарки.